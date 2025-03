Rezerwat przyrody Dziurkowiec położony jest zaledwie 3 kilometry od granicy ze Słowacją, na terenie gminy i nadleśnictwa Cisna. Jego długość wynosi 6 km, a od strony wschodniej sąsiaduje z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym.

Sławomir Serafin, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Rzeszowie, który podpisał decyzję o powołaniu rezerwatu, podkreślił jego wyjątkowość.

- Wyjątkowość tego obszaru polega na tym, że charakteryzuje się wysokimi walorami krajobrazowymi. Stanowi otwartą, malowniczą mozaikę terenów otwartych i leśnych, ale przede wszystkim bardzo ciekawych traworośli, ziołorośli, jaworzyn oraz zbiorowisk buczyny karpackiej.

Historia powstania rezerwatu Dziurkowiec

Już w latach 90-tych pojawiły się pomysły, by stworzyć tam rezerwat. Projekt został opracowany na zlecenie Departamentu Ochrony Przyrody Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Przez 20 ostatnich lat leśnicy nie prowadzili na tym terenie żadnych zabiegów ani prac gospodarczych.

- Przez cały ten czas rządziła się tu przyroda. Mamy więc zachowane w doskonałej kondycji niewysokie, karłowate jarząby, buki i jawory. Potem wchodzimy w ziołorośla i traworośla z borówkami, a to wszystko razem tworzy malowniczy krajobraz. Jesienią, gdy liście zaczynają się przebarwiać, można zobaczyć magię kolorów. Od zieleni, przez żółty, pomarańczowy, rudy i purpurowy – zachwyca się Agata Nowakowska, z-ca dyrektora ds. gospodarki leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Dziurkowiec. Pochodzenie nazwy rezerwatu

Skąd pomysł na nazwę Dziurkowiec? Nazwa pochodzi od nazwy szczytu Dziurkowiec (1189 metrów n.p.m). Jak podaje PAP, najniższy punkt rezerwatu położony jest na wysokości około 900 metrów n.p.m. Tym samym jest on najwyżej położonym rezerwatem przyrody na Podkarpaciu!

Dziurkowiec jest 101. rezerwatem przyrody na Podkarpaciu. To jednocześnie trzeci rezerwat, który znalazł się na liście 100 nowych rezerwatów tworzonych z okazji 100-lecia Lasów Państwowych. Choć obecnie przez Dziurkowiec nie przebiega żaden szlak turystyczny, planowane jest to w przyszłości, co z pewnością przyczyni się do popularyzacji tego unikalnego miejsca.

