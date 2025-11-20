Nadchodzą śnieżyce, temperatura spadnie do -6°C. Zima uderzy w te regiony. IMGW ostrzega!

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu, które mogą sparaliżować południową Polskę.

IMGW ostrzega - południowa Polska przygotowuje się na intensywne opady śniegu, które mogą sparaliżować region. Mieszkańcy Śląska, Małopolski i Podkarpacia powinni przygotować się na trudne warunki pogodowe. Sprawdź, gdzie sytuacja będzie najgorsza i jak się przygotować na nadchodzące śnieżyce. Synoptycy przewidują znaczny przyrost pokrywy śnieżnej, szczególnie w obszarach górskich, co może prowadzić do poważnych utrudnień komunikacyjnych. Warto śledzić komunikaty i dostosować plany do zmieniającej się sytuacji pogodowej.

IMGW alarmuje: Śnieg sparaliżuje południe Polski!

Jak informuje IMGW, już w czwartek miejscami możliwe są opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w rejonach podgórskich i w górach również śniegu. W nocy z czwartku na piątek, głównie na północy i południowym wschodzie kraju opady deszczu i deszczu ze śniegiem.

Z kolei w piątek (21 listopada) na południu Śląska może spaść do 15 cm śniegu, w Małopolsce od 5 cm na północy do 20 cm na południu województwa, a wysoko w Karpatach nawet od 20 do 30 cm. Na Podkarpaciu prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 10 cm, a w rejonach podgórskich do 25 cm.

Mieszkańcy tych regionów powinni przygotować się na utrudnienia komunikacyjne i możliwe problemy z dostępem do energii elektrycznej. Warto zaopatrzyć się w niezbędne zapasy i śledzić komunikaty służb kryzysowych.

Sytuacja może być zmienna. Jak mówi Paweł Parzuchowski z IMGW rozmowie z portale goniec.pl:

Przy niżach śródziemnomorskich pogoda może zmieniać się dynamicznie, dlatego sytuację pogodową trzeba śledzić na bieżąco.

Prognoza pogody na dzień i noc: Gdzie spodziewać się śniegu i mrozu?

Według prognoz IMGW, w piątek w dzień zachmurzenie będzie całkowite i duże, z większymi przejaśnieniami w centrum i na północy kraju. Miejscami na północy spodziewane są słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Na południu i południowym wschodzie opady deszczu ze śniegiem szybko przejdą w opady śniegu. Na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu opady śniegu będą umiarkowane, okresami silne. Temperatura maksymalna wyniesie od 0°C do 3°C, cieplej będzie na wybrzeżu – do 5°C, a w rejonach podgórskich Karpat około -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w porywach do 60 km/h. W górach wiatr porywisty, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z piątku na sobotę na południu zachmurzenie będzie całkowite, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie także z rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady śniegu, nad morzem także deszczu i deszczu ze śniegiem. Jedynie na Podkarpaciu opady śniegu będą umiarkowane, a prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 8 cm do 15 cm, a wysoko w Bieszczadach do 20 cm. Miejscami w południowo-wschodniej części kraju możliwe są opady marznącej mżawki. Temperatura minimalna od -6°C na zachodzie i w rejonach podgórskich, około -3°C w centrum, do 0°C na wschodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 60 km/h, północno-zachodni. W górach wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.