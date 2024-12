Pijany robił pompki na jezdni! Potrącił go samochód

Hotel Bacówka Radawa & SPA od wielu lat przyciąga na Podkarpacie różne gwiazdy znane z pierwszych stron gazet oraz miłośników piękna i natury. Miejsce to jest też charakterystyczne ze względu na swoje podejście do dzieci, bo z powodzeniem promuje się jako pierwszy hotel w Polsce dla najmłodszych. Będąc w tym miejscu zawsze możemy skorzystać ze szklarni, która przez swoje sezonowe aranżacje stała się najbardziej znaną szklarnią dla instagramerów z całej Polski. Żeby zrobić sobie tam niepowtarzalne zdjęcia wystarczy odwiedzić bacówkową restaurację lub skorzystać z usług Strefy Relaksu i już możemy zrobić sobie świąteczne zdjęcia w klimacie Bożego Narodzenia. Kolorem dominującym w tegorocznej szklarni jest butelkowa zieleń.

W środku przygotowano wielkie łóżko przykryte zielonymi kocami i pledami na rodzinne sesji, oraz fotele, które są imitacją świątecznych salonów. W środku jest mnóstwo bożonarodzeniowych poduszek, świec, ozdób świątecznych oraz przyrządów wykorzystywanych w kuchni do przygotowania najpiękniejszych świąt. Każdy kto odwiedzi to miejsce ma możliwość zaaranżowania kilku scenografii na najpiękniejsze zdjęcia. Można solo - na selfi w lustrze, można parami przy pianinie i na kanapie, ale można też rodzinnie na łóżku i na dywanie.

Polecany artykuł: Podkarpackie miasta stroją się na Boże Narodzenie

Uroku zdjęciom dodadzą umieszczone wszędzie świąteczne choinki, pudełka z prezentami oraz tysiące palących się światełek. Anna Tadla-Szawan, zastępca dyrektora Hotelu Bacówka Radawa & SPA zaznaczała.

- Zapraszamy wszystkich naszych gości na świąteczne sesje. Szklarnia wygląda cudownie o każdej porze dnia, ale wieczorem kiedy błyszczą wszystkie lampy i światełka naprawdę możemy zrobić wyjątkowe zdjęcia. Kiedy za oknem pogoda nie będzie rozpieszczać, w szklarni będzie świątecznie, a lampki dodadzą ciepła i niepowtarzalnego uroku fotografiom wykonywanym po zapadnięciu zmroku - mówiła.

W Bacówce można trzy razy w roku trafić na inną szklarnię do sesji zdjęciowych - bożonarodzeniową, wiosenno-letnią i najpopularniejszą - farmę dyniową. Jeśli marzymy o idealnych świątecznych zdjęciach, a brakuje nam pomysłu, czy aranżacji, to w Radawie taka już jest. Jeśli zabierzemy ze sobą świąteczny sweterek czy czapkę to zdjęcia będą już prawdziwie unikatowe i w klimacie Bożego Narodzenia.

Szklarnię w Bacówka Radawa & SPA w Radawie kochają instagramerzy z całej Polski. Osoby, które śledzą media społecznościowe wiele razy trafiały już na unikatowe obrazki z tej niezwykle urokliwej szklarni na Podkarpaciu, która przyciąga jak magnes.