W kościele w którym służył najpierw kradł wino, potem połakomił się na pieniądze

Ujezna na Podkarpaciu. Pełnił służbę przy Grobie Pańskim, a potem okradał kościół

Pierwszy raz o skandalu w podkarpackiej wiosce Ujezna pisaliśmy w kwietniu 2023 roku, gdy tamtejszy proboszcz z Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Ujeznej pod Przeworskiem w dniu 19 kwietnia 2023 roku zgłosił na policję włamanie do kościoła. Złodziej wybił szybę i wszedł do świątyni. Wówczas zginęło mszalne wino! Policjanci z Przeworska natychmiast znaleźli podejrzanego.

- W dniu 19 kwietnia tego roku funkcjonariusze wydziału kryminalnego przeworskiej komendy przyjęli zgłoszenie o włamaniu do kościoła w miejscowości Ujezna. Sprawca poprzez wybicie szyby okna wszedł do kościoła, skąd dokonał kradzieży jednej butelki wina mszalnego. Podjęte przez funkcjonariuszy wydziału kryminalnego czynności pozwoliły jeszcze tego samego dnia ustalić i zatrzymać sprawcę tego przestępstwa. Okazał się nim 26-letni mieszkaniec gminy Przeworsk. W trakcie przesłuchań mężczyzna przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Za popełnienie tego przestępstwa odpowie przed sądem. Grozi mu nawet do 10 lat pozbawienie wolności - tłumaczyła wówczas w rozmowie z „Super Expressem” Justyna Urban, rzecznik prasowy KPP w Przeworsku.

Jak udało się nam ustalić kradzieży mszalnego wina dokonał Marcin P., który był związany z lokalnym kościołem i pełnił służbę przy Grobie Pańskim jako "turek". Turki lub turki wielkanocne to wielkanocny zwyczaj ludowy związany ze strażą przy Grobie Pańskim. Zwyczaj ten przetrwał do dnia dzisiejszego, a szczególnie uroczyście obchodzony jest w województwie podkarpackim. Pomimo drobnych różnic, w większości wsi przebieg obchodów wyglądają podobnie. Rozpoczyna je straż w strojach żałobnych przy grobie Chrystusa, która trwa przez cały Wielki Piątek aż do rezurekcji. W Wielką Niedzielę "turki” przybierają mundury ozdobione szarfami, pomponami, pawimi piórami lub kwiatami. - przyp. autora).

Policja już wtedy podkreśla, że Marcin T. może usłyszeć więcej zarzutów dotyczących włamania do lokalnego kościoła i kradzieży więcej, niż jednej butelki wina. Kolejnej poważnej kradzieży 26-latek miał się dopuścić już kilka miesięcy później.

- W środę (03.01.2024 roku - przyp. autora) po godz. 15, dyżurny przeworskiej komendy otrzymał zgłoszenie o włamaniu do kościoła w miejscowości Ujezna. Sprawca wybił szyby w oknie, wszedł do środka, ukradł 200 złotych oraz zniszczył dwie figurki i obraz. Na miejscu włamania policyjny technik zabezpieczył ślady. Wezwano także przewodnika z psem tropiącym. "Luks" podjął trop i doprowadził do domu, w którym mieszkał sprawca. Okazało się, że za włamaniem do kościoła i kradzieżą pieniędzy stoi 26-letni mieszkaniec gminy Przeworsk. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W trakcie prowadzonych czynności policjanci ustali, że pod koniec grudnia 2023 roku, włamał się on do tego samego kościoła i ukradł 1000 zł - tłumaczył Mariusz Czyrny mundurowy z przeworskiej Policji.

Kradzież kościelnych inwentarzy weszła w nawyk Marcinowi P., który w Wielkanoc służy w kościele jako "Turek", a później kradnie wino, pieniądze i niszczy wyposażenie świątyni. Mariusz Czyrny dodał, że 26-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów i usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Za popełnione czyny grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności.

