Skandal w parafii w Tarnobrzegu. Żywe króliki potraktowane jak zabawki

Skandal w parafii w Tarnobrzegu. Użyli żywych królików jako nagrody dla dzieci

Parafia pw. Matki Bożej nieustającej pomocy w Tarnobrzegu-Serbinowie z okazji święta Trzech Króli zorganizowała wydarzenie dla najmłodszych parafian. Oprócz klasycznych rozrywek, jak wspólnego kolędowania, modlitw oraz odgrywania scenek biblijnych, księża losowali... żywe króliki.

- Po zakończonej Mszy Świętej odbyło się niezwykłe losowanie, gdyż trzy żywe króliki, które znajdowały się w parafialnej szopce betlejemskiej, wzięły udział w tej atrakcji. Dzieci z pewnością były oczarowane obecnością małych królików, a cała wspólnota mogła razem się cieszyć tą nietypową chwilą, która zapewne na długo pozostanie w pamięci uczestników - chwalili się księża na stronie parafii.

Ta "atrakcja" wywołała niebywałe oburzenie wśród lokalnych organizacji zajmujących się zwierzętami. Zarzuciły one księżom brak miłosierdzia, wywołanie ogromnego stresu u królików, które są stworzeniami wybitnie płochliwymi, złe przechowywanie ich oraz brak podstawowej wiedzy o obchodzeniu się z nimi,

- Jak przyciągnąć ludzi do kościoła ? A no właśnie tak… Gdzie jest to "miłosierdzie", które niby tyczy się każdego ? Zanim ktoś coś napisze, przypominamy postać Św. Franciszka, temat zwierząt w kościołach istnieje. Można upaść, ale żeby tak nisko? Edukacja, doktorat jednak nie udowadnia inteligencji, przynajmniej nie we wszystkich dziedzinach, jak to się nie raz wielu ludziom wydaje… I żeby nie było, nie chodzi o dzisiejszą sytuację kościoła, chodzi o żywe stworzenia narażone na wielki stres! (...) Co się dzieje z tym światem? Dlaczego w ostateczności sięgamy po zwierzęta, które przez większość czasu nie miały dla nas większego znaczenia… Szacunek to definicja tylko dotycząca ludzi? - komentuje jedna z lokalnych organizacji.

- Szczerze, jesteśmy w szoku. Jak kościół może traktować żywe stworzenia jak zabawki? Jak można uznać dawanie żywego królika jako atrakcje dla dzieci?! Jak można dać królika jako nagrodę? Jak można?! Królik jak i każdy jeden zwierzak jest w opiece, żywieniu, leczeniu bardzo drogim zwierzęciem. Żadna istota żyjąca nie powinna być traktowana w ten sposób - dodali przedstawiciele fundacji "Gryzonie do adopcji — Tarnobrzeg".

