Nie żyje mistrz, który osłodził życie pokoleń! To on stworzył gigantyczną kremówkę papieską

Polskie cukiernictwo straciło jednego ze swoich najwybitniejszych przedstawicieli. Julian Orłowski, współzałożyciel rzeszowskiej cukierni Orłowski & Rak, zmarł w wieku 78 lat. Informację o jego śmierci przekazała w środę, 15 października cukiernia, która od ponad czterech dekad jest symbolem Rzeszowa.

„Prawdziwy rzemieślnik. Człowiek o gołębim sercu, a nade wszystko Przyjaciel Rzeszowa — Żegnaj Mistrzu! Łączę się w smutku z Rodziną i składam wyrazy głębokiego współczucia” — napisał prezydent miasta, żegnając mistrza cukiernictwa.

Uroczystości pogrzebowe Juliana Orłowskiego odbędą się w sobotę, 18 października, o godzinie 9:30 na cmentarzu komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie. Pod wpisem cukierni w mediach społecznościowych pojawiły się setki komentarzy, wspomnień i kondolencji od mieszkańców, klientów i przyjaciół.

Julian Orłowski wraz z Kazimierzem Rakiem stworzył markę, która na trwałe zapisała się w historii miasta. Od 1977 roku ich cukiernia była miejscem wyjątkowym — pełnym zapachu świeżych wypieków, słodkich wspomnień i tradycji, którą znają pokolenia rzeszowian. Torty, ciasta i lody spod ich ręki stały się nieodłącznym elementem lokalnej tożsamości.

Dziennikarze "Faktu" - powołując się na lokalne media - przypominają, że to właśnie z inicjatywy Juliana Orłowskiego powstała gigantyczna kremówka papieska — symbol wdzięczności i pamięci o Janie Pawle II. Pierwsza z nich miała aż 87 metrów długości, a w 2025 roku rekord został pobity – słodki wypiek osiągnął 105 metrów i 10 centymetrów. W jej przygotowanie co roku angażuje się cały Cech Rzemiosł Różnych, ale to właśnie Orłowski i Rak byli sercem tego przedsięwzięcia.

Julian Orłowski był człowiekiem, dla którego cukiernictwo nie było tylko pracą – było powołaniem i sztuką. Uwielbiał wyzwania i nie bał się marzyć. Wraz ze swoim zespołem tworzył nie tylko słodkości, ale także prawdziwe dzieła – jak gigantyczny piernik, rekordowy tort czy czekoladowo-piernikowa szopka poświęcona rodzinie Ulmów z Markowej, która w 2023 roku zachwyciła całą Polskę.