Nietoperzyca Julia spędzi zimę w Lecznicy Ada. Inaczej mogłaby nie przeżyć

Nietoperz jest odwodniony i przestraszony. Trafił do Fundacji Ada, gdzie weterynarze go nakarmią, nawodnią i przygotują dla niego odpowiednie miejsce. Odpowiedni zaciemnione i z wysoką temperatura, gdzie Julia będzie mogła hibernować aż do końca marca.

Listopad, to czas kiedy nietoperze zapadają w sen zimowy, gdyż wówczas nie ma dla nic odpowiedniej ilości owadów, które zjadają, żeby mogły przeżyć. Julia prześpi zimę w Lecznicy, a na wiosnę już całkiem zdrowa wróci na wolność, do innych nietoperzy, by mogła razem z nimi cieszyć się obcowaniem w naturze, gdzie jej miejsce