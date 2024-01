i Autor: KPP w Sanoku Zdjęcie z wypadku.

ZGINĄŁ NA MIEJSCU

Niewyobrażalna tragedia w Sanoku. Nie żyje mężczyzna. Zginął, bo 19-latka wymusiła przejazd?

W Sanoku doszło do koszmarnego wypadku, w którym na miejscu zginął 85-letni mężczyzna. Przez jeden błąd w mgnieniu oka jego samochód znalazł się pod kołami ciężarówki. Nie było dla niego ratunku. Policjanci z Sanoka wstępnie ustalili, co doprowadziło do tej niewyobrażalnej tragedii.