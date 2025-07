Kościół w Sufczynie przyciąga turystów w Bieszczady

Z historii obiektu dowiadujemy się, że w latach 1901–1903 w Sufczynie zbudowano murowaną kaplicę dworską, z fundacji Wincentego i Leonardy Tarnawskich. 16 października 1903 roku kaplica została poświęcona przez bpa Józefa Sebastiana Pelczara, pw. św. Jadwigi Śląskiej. W 1958 roku bp Franciszek Barda wydał dekret erekcyjny parafii, ale sprzeciw władz państwowych uniemożliwił ten zamiar. W 1970 roku dekretem bpa Ignacego Tokarczuka została erygowana parafia, z wydzielonego terytorium parafii Bircza. Na terenie parafii jest 793 wiernych (w tym: Sufczyna – 194, Brzuska – 168, Huta Brzuska – 271, Jasienica Sufczyńska – 160).

Jednym z atutów kościoła w Sufczynie jest jego dostępność. Świątynia jest otwarta przez cały rok, co sprawia, że można ją odwiedzać o każdej porze. To doskonałe miejsce na chwilę refleksji i modlitwy, a także odpoczynku w drodze do Bieszczad. Warto zatrzymać się tutaj, aby podziwiać nie tylko wnętrze kościoła, ale także jego malownicze otoczenie. Sufczyn leży w okolicy, która zachwyca pięknem przyrody, a widoki z okolicznych wzgórz potrafią zapierać dech w piersiach.

Kościół pw. św. Jadwigi w Sufczynie to nie tylko miejsce kultu, ale także świadek historii tej okolicy. Jego obecność przyciąga zarówno osoby poszukujące duchowych doznań, jak i turystów pragnących poznać lokalne tradycje oraz kulturę. Warto zaznaczyć, że otoczenie kościoła sprzyja organizacji różnorodnych wydarzeń, takich jak festyny czy koncerty, które integrują lokalną społeczność i przyciągają gości z innych regionów.

W ciągu lat kościół w Sufczynie stał się nie tylko miejscem modlitwy, ale także punktem na mapie turystycznej Bieszczad, który warto uwzględnić w planach podróży. Przyjeżdżając tutaj, można poczuć atmosferę regionu, a także zyskać chwilę wytchnienia i spokoju. Urok tego miejsca sprawia, że każdy, kto je odwiedzi, na długo zapamięta jego niezwykłą aurę. Sufczyn to idealne miejsce, aby zatrzymać się w drodze do bieszczadzkich szlaków, ciesząc się jednocześnie pięknem natury i spokojem, jaki oferuje ta malownicza świątynia.