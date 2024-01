System alarmowy w samochodzie pomógł zdemaskować pijanego kierowcę. Trafił do aresztu

Strażacy ochotnicy z OSP Rakszawa opisali niezwykłą akcję ratowniczą, w jakiej uczestniczyli ostatnimi dniami. Wszystko działo się w niedzielę, 14 stycznia, w miejscowości Wydrze, gdzie interweniowało 6 druhów. - Wyjazd do uwolnienia psa, który nie mógł o własnych siłach wydostać się z przepustu drogowego. Po wyciągnięciu pies został zabrany do naszej remizy. ponieważ nie ustalono jego właściciela. Wezwany na miejsce lekarz weterynarii zabrał zwierzę na obserwację - przekazali druhowie. Psiak marzł i nie mógł wydostać się z korzeni i gałęzi. Trzeba było użyć łopat, by uwolnić zziębniętego czworonoga. Na szczęście wszytko się udało i kundelek został uratowany.