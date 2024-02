Niezwykłe znalezisko na Podkarpaciu

Zmarł po zjedzeniu galarety z targu w Nowej Dębie. Co ujawniła sekcja zwłok? To może zaskoczyć

Na stronie Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich czytamy - Najstarszy na Podkarpaciu sztylet wykonany z metalu odkrył Piotr Gorlach ze Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Grupa Jarosław! Miedziany sztylet został znaleziony w listopadzie ub. roku w lasach w miejscowości Korzenica w gm. Laszki.(powiat jarosławski) Zabytek można datować na 2 poł. III tysiąclecia p. n. e., co czyni go najstarszym na Podkarpaciu sztyletem wykonanym z metalu! Zabytek pochodzi z czasów, kiedy na naszych terenach dopiero zaczęły pojawiać się pierwsze wyroby wykonane z metalu. Przedmioty te nie były produkowane na miejscu - trzeba było je importować aż z terenów Kotliny Karpackiej lub obszarów ukraińskiego stepu lub lasostepu. Ze względu na ich ogromną wartość, mogły pozwolić sobie na nie tylko osoby o najwyższym statusie społecznym. Chociaż sztylet z Korzenicy ma tylko 10,5 cm długości, to jednak na tle innych podobnych przedmiotów jest już sztyletem dużym! Sztylety stanowiły uniwersalny atrybut wojowników. Jak wskazują znaleziska z grobów, noszono je zatknięte lub przytroczone do pasa. Unikatowy zabytek został już przekazany do zbiorów Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich. Już od czerwca będzie można go oglądać na przygotowywanej właśnie wystawie stałej "Na pograniczu... Najstarsze dzieje ziemi jarosławskiej"