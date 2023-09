Niezwykła wystawa w Rzeszowie. Można przenieść się w wędrówkę po Karpatach

Czaruś trafił do hospicjum. Mama pięcioraczków pokazuje, w jakich warunkach przebywa

W Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli w Rzeszowie w czwartek (14 września 2023) o godz. 18.00 odbędzie się wernisaż wystawy zatytułowanej "Polifonia pamięci na granicach karpackich światów", będącej próbą dotknięcia przeszłości w kontekście historii i kultury pogranicza Polski, Ukrainy i Słowacji.

Autorem jest dr Tomasz Kosiek – antropolog społeczno-kulturowy. W terenie zawsze ma przy sobie aparat fotograficzny, którym dokumentuje życie badanych społeczności.

Na jednym ze szczytów w Beskidach Wschodnich (zwanych w Polsce Bieszczadami) spotykają się granice trzech państw: Polski, Ukrainy i Słowacji. Teren ten odgrywa kluczową rolę, tworząc dział wodny oddzielający zlewnie mórz Bałtyckiego i Czarnego. Z kolei w wymiarze symbolicznym dzieli pamięci społeczne mieszkańców tego karpackiego pogranicza.

Miejsca takie stanowią przestrzenie nachodzących na siebie różnych interpretacji przeszłości. Wystawa jest świetną okazją, by wejść do tego świata. Prezentowany projekt za pomocą obrazu, dźwięku i instalacji komentuje ślady przeszłości, powstających i upadających państw i reżimów pamięci. Wystawa potrwa do 19.11.2023. Wstęp wolny!

Wydarzenie jest częścią projektu “Patrz!Szeroko - V Rzeszowski Weekend Fotografii”.