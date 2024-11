Nowa wieś pojawi się na Podkarpaciu! Powstanie już w styczniu 2025

- Zwrócono w odwołaniu uwagę na to, że co prawda Buda Stalowska nie ma typowych dla dawnych skojarzeń cech wsi, ale przepisy mówią, że wieś może mieć także, obok funkcji rolniczych związane z nimi usługowe lub turystyczne, co widać na przykładzie tego siedliska. Ponadto zachodzące od wielu lat zmiany gospodarcze i społeczne w naszym kraju zmieniają oblicze dzisiejszych wsi - czytamy na stronie UMiG Nowa Dęba - W przypadku Budy Stalowskiej także mamy do czynienia ze zmniejszaniem się czynności rolniczych, których efektem jest rozdzielanie się miejsca i pracy (zagroda). Mieszkańcy Budy Stalowskiej pracują oczywiście w ramach swojej miejscowości, ale wielu z nich znalazło zatrudnienie poza tą miejscowością, co jest zresztą charakterystyczne dla wielu mieszkańców Gminy Nowa Dęba.