Nowe informacje od rodziców Poli. "Wciąż nie wiemy, co przyniesie kolejna minuta"

Udało się zebrać 9,5 miliona na lek dla chorej na SMA dziewczynki. Niestety, radość nie trwała długo. W środę, 25 stycznia 2023, rodzice malutkiej Poli Matuszek z Białobok zamieścili druzgocący wpis w mediach społecznościowych. Pola zadławiła się i trafiła do szpitala. Toczy walkę o życie. Malutkiej Poli w jej zmaganiach kibicuje całe Podkarpacie. Rodzice dziewczynki w poniedziałek (13 lutego 2023) po godzinie 19.00 zamieścili wpis w mediach społecznościowych z nowymi informacjami o stanie dziecka.

- Kochani, przychodzimy do Was z nowymi wiadomościami ze szpitala. Dziś był wykonany powtórny rezonans główki Poli, o którym pisaliśmy tutaj ostatnio. Czekamy z ogromną nadzieją w sercach na jego opis… W ciągu minionych dni stan Poluni poprawił się na tyle, że jej oddech nie wymaga już wsparcia respiratora w ciągu dnia – jest podłączana do respiratora jedynie na noc. Prawdopodobnie też już w najbliższych dniach Pola opuści OIOM (na którym jest od dokładnie trzech długich tygodni...) i zostanie przeniesiona na oddział neurologiczny, gdzie jej stan nadal będzie monitorowany. Wciąż nie wiemy, co przyniesie kolejna minuta… wciąż mocno wierzymy w cud, Dziękujemy, za Wasze wsparcie i obecność w modlitwie przy Poli - czytamy.

