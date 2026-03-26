Nowy punkt AAA AUTO w Rzeszowie. Kierowcy sprzedadzą lub kupią auto bez zbędnych formalności

2026-03-26 15:39 Materiał sponsorowany

Mieszkańcy Rzeszowa i całego Podkarpacia zyskają nową możliwość szybkiej sprzedaży lub zakupu samochodu. 1 kwietnia sieć AAA AUTO otwiera w mieście nowy oddział w formule Expres Store przy ul. Wyzwolenia 2. Nowy punkt ma przede wszystkim przyspieszyć proces sprzedaży i wymiany samochodów używanych. Dzięki uproszczonej procedurze kierowcy mogą załatwić wszystkie formalności nawet w ciągu jednego dnia.

Autor: AAA AUTO/ Materiały prasowe

Sprzedaż auta w kilka godzin

Jedną z głównych usług dostępnych w Expres Store jest szybki skup samochodów. Kierowcy, którzy chcą sprzedać swój pojazd, mogą przyjechać do oddziału, gdzie eksperci przeprowadzą bezpłatną wycenę.

Takie rozwiązanie pozwala uniknąć czasochłonnego wystawiania ogłoszeń, negocjacji z kupującymi czy organizowania spotkań. Po zaakceptowaniu zaproponowanej ceny klient może od razu otrzymać pieniądze, a wszystkie formalności związane z transakcją przejmuje firma.

Wymiana samochodu lub wybór nowego modelu

Oddział oferuje także możliwość wymiany auta na inny model. Klient przyjeżdża swoim pojazdem, który zostaje wyceniony, a następnie może wybrać samochód z aktualnej oferty.

AAA AUTO dysponuje flotą liczącą ponad 19 tysięcy samochodów dostępnych od ręki w różnych krajach Europy Środkowej. Wybrany pojazd można zarezerwować przez internet i sprowadzić do rzeszowskiego oddziału.

Na miejscu klienci mogą również skorzystać z dodatkowych usług, takich jak pomoc w uzyskaniu finansowania czy przygotowaniu ubezpieczenia pojazdu.

Międzynarodowa firma rozwija działalność w Polsce

AAA AUTO jest częścią grupy AURES Holdings – jednego z największych sprzedawców samochodów używanych w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma działa na rynku już ponad trzy dekady i stale rozwija swoją sieć sprzedaży.

Otwarcie nowego oddziału w Rzeszowie to kolejny krok w rozbudowie infrastruktury firmy w Polsce. Dzięki temu mieszkańcy regionu mogą szybciej sprzedać samochód, wymienić go na nowszy model lub znaleźć używane auto bez konieczności wyjazdu do innych miast.

  • AAA AUTO Expres Store Rzeszów
  • ul. Wyzwolenia 2, Rzeszów
  • Więcej informacji: www.aaaauto.pl

