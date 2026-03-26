Onkolog i organista mieli molestować dzieci. Wkrótce odpowiedzą przed wymiarem sprawiedliwości

Korepetycje zmieniły się w koszmar

Pedofilska afera ze znanym ordynatorem w roli głównej wybuchła rok temu. Artur Z. (lekarz, wieloletni ordynator onkologii w szpitalu w Koninie) i Krzysztof A. (organista w parafii św. Barbary w Turku) byli przyjaciółmi, ale dopiero po zatrzymaniu obu panów śledczy ujawnili, co łączyło ich naprawdę.

Sprawa wyszła na jaw dzięki odwadze byłego ministranta, który opowiedział śledczym, że został wykorzystany przez Artura Z. Lekarz po pracy był w kościele lektorem i dzięki temu nawiązywał relacje z młodymi chłopcami, oferował im korepetycje, zabierał na mecze. Nie działał sam. Szybko okazało się, że poszkodowany ministrant został też wykorzystany przez organistę, znajomego lekarza - Krzysztofa A. Po nitce do kłębka, policjanci rozwiązali tajemnicę sprzed lat.

Ofiar miało być więcej

Ofiar mężczyzn było więcej. Ustalono to, bo do pracy włączyli się też policjanci z poznańskiego Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W śledztwie, które prowadziła poznańska policja, dowodem w sprawie stał się między innymi obraz z wizerunkiem papieża Jana Pawła II, wiszący w kościele. Zabezpieczony wizerunek papieża Polaka poddano badaniom na… obecność śladów nasienia.

Wkrótce odpowiedzą przed sądem

- Lekarza onkologa prokurator Prokuratury Rejonowej w Koninie oskarża o popełnienie czterech przestępstw - mówi Sylwia Lewandowska z Prokuratury Okręgowej w Koninie.

Chodzi o wielokrotne doprowadzenie małoletnich do poddania się innym czynnościom seksualnym, inicjowanie kontaktów seksualnych z małoletnimi oraz posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich.

- Z kolei organista kościelny oskarżony został o popełnienie dwóch przestępstw, mianowicie doprowadzenie małoletnich do poddania się innym czynnościom seksualnym - dodaje Lewandowska.

Poszkodowanych w sprawie jest osiem osób. Dwie z nich są już obecnie pełnoletnie. Za zarzucane przestępstwa lekarzowi i organiście grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.

