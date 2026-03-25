13-latek nie obudził się do szkoły. Opublikowano wyniki sekcji zwłok

Jacek Chlewicki
2026-03-25 16:31

Poranek, który miał być jak każdy inny, zakończył się tragedią. W Harklowej pod Jasłem 13-letni chłopiec nie obudził się do szkoły, a mimo natychmiastowej pomocy służb nie udało się go uratować. Sekcja zwłok nie przyniosła jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o przyczynę śmierci.

Autor: Soft Light/ Shutterstock
Dramat rozegrał się we wtorek, 24 marca, rano w Harklowej (pow. jasielski, woj. podkarpackie). Rodzice próbowali obudzić 13-letniego syna do szkoły, jednak chłopiec nie dawał oznak życia. Mimo szybkiej reakcji i akcji ratunkowej nie udało się go uratować.

Na miejscu interweniowało pogotowie oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Policja przeprowadziła oględziny, a czynności nadzorował prokurator. - Nasi policjanci wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady. Na miejscu był również prokurator z Prokuratury Rejonowej w Jaśle - przekazał podkom. Daniel Lelko.

Czytaj też: 29-latek zmarł zaraz po wyjściu ze szpitala. Prokuratura podjęła kluczową decyzję w sprawie lekarki

Sekcję zwłok przeprowadzono dzień później. Jak informuje Fakt,pl, nie udało się jednak wskazać jednoznacznej przyczyny śmierci. - Podczas dzisiejszej sekcji zwłok 13-latka lekarz patomorfolog ujawnił obrzęk i przekrwienie płuc oraz mózgu, nie wskazał na zator, ale nie był w stanie wskazać jednoznacznej przyczyny zgonu chłopca. Pobrane zostały wycinki do przeprowadzenia dodatkowych badań — histopatologicznych i toksykologicznych (...) Nawet dla biegłego jest to zastanawiające - powiedziała dla Faktu.pl prok. Anna Rogowska.

Według dostępnych informacji chłopiec dzień wcześniej czuł się dobrze i nie zgłaszał żadnych problemów zdrowotnych.

Wyciągał ciała ze spalonego auta. "Najpierw kierowcę, potem dziecko"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RZESZÓW