29-latek zmarł zaraz po wyjściu ze szpitala. Prokuratura podjęła kluczową decyzję w sprawie lekarki

Adrian Teliszewski
2026-03-20 17:55

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie przedstawiła zarzuty lekarce Justynie Z., pracującej w miejscowym szpitalu MSWiA. Kobieta jest podejrzana o narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Sprawa dotyczy dramatycznych wydarzeń, gdy 29-letni mężczyzna zmarł na przystanku autobusowym tuż po opuszczeniu placówki medycznej.

lekarka w białym fartuchu rozmawia z pacjentem

i

Autor: Getty Images

Co ujawniło prokuratorskie śledztwo w szpitalu MSWiA?

W ramach trwającego postępowania, śledczy z Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie zebrali bogaty materiał dowodowy. Składają się na niego m.in. relacje świadków, w tym personelu medycznego odpowiedzialnego za diagnostykę zmarłego, a także lekarzy i ratowników medycznych, którzy próbowali ratować jego życie w momencie nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Zabezpieczona dokumentacja medyczna pacjenta okazała się niezwykle istotnym elementem śledztwa. W celu weryfikacji prawidłowości działań podjętych przez medyków, prokuratura zwróciła się o ekspertyzę do krakowskiego Instytutu Badań i Ekspertyz Sądowych.

Opierając się na zgromadzonych dowodach i wnioskach z opinii biegłych, śledczy formalnie oskarżyli Justynę Z. Zarzuca się jej, że swoim działaniem naraziła 29-latka na bezpośrednie ryzyko utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu. Według prokuratury, postępowanie lekarki było sprzeczne z obowiązującą wiedzą i praktyką medyczną, zwłaszcza w kontekście błędnie przeprowadzonej diagnostyki. Za tego typu przestępstwo grozi jej do 5 lat więzienia.

Polecany artykuł:

Horror w rzeszowskim szpitalu. Pacjent zaatakował pielęgniarkę nożem

29-latek zmarł zaraz po wyjściu ze szpitala. Czekał na przystanku

Do dramatycznych wydarzeń doszło w 2024 roku. Wtedy to 29-letni Mateusz O. zmarł niespodziewanie na przystanku autobusowym, zlokalizowanym niedaleko rzeszowskiego szpitala MSWiA. Z dostępnych informacji wynika, że zdążył on jeszcze skontaktować się telefonicznie z krewnym, zapewniając o poprawie samopoczucia. Niestety, wkrótce potem jego stan drastycznie się załamał i mimo podjętych prób, mężczyzny nie udało się uratować.

Rodzina nie chciała sekcji zwłok mężczyzny który zmarł pod szpitalem
Sonda
Umiesz udzielić pierwszej pomocy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SZPITAL
LEKARZ
PROKURATURA