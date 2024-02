tajemnicze miejsca

Opuszczone wsie na Podkarpaciu. Czemu nikt już tutaj nie mieszka?

ap 11:51

Podkarpacie pełne jest tajemnic i ciekawostek. Skrywają je nie tylko Bieszczady, chociaż oczywiście to one przodują, jeśli chodzi o popularność. Na Podkarpaciu jest sporo nieistniejących już, wyludnionych wsi. Niektóre zostały opuszczone, inne włączone do sąsiednich sołectw. Dlaczego nikt już w nich nie mieszka? Listę sprawdzicie w naszej galerii zdjęć.