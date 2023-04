Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, ile znaków ma najdłuższa nazwa miejscowości w Polsce? Okazuje się, że dane są niezwykle ciekawe, ponieważ najdłuższa nazwa miejscowości w naszym kraju ma aż 38 liter i 43 znaki.

Znajduje się ona w województwie podkarpackim, a konkretnie w powiecie rzeszowskim, w gminie Sokołów Małopolski. Pierwsze miejsce wśród miejscowości o najdłuższej nazwie potwierdzają dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Najdłuższa nazwa miejscowości w Polsce

Jak więc brzmi najdłuższa nazwa miejscowości w Polsce? Chodzi o nazwę: Wólka Sokołowska koło Wólki Niedźwiedzkiej. Może nie jest to najłatwiejsza to zapamiętania nazwa, ale za to króluje w rankingu! Samo wypowiedzenie tej nazwy zajmuje chwilę czasu. Zapisanie jej też nie należy do najprostszych zadań. Mieszkańcy tej niepozornej miejscowości mają się więc czym pochwalić.

Dla porównania, najdłuższa nazwa miejscowości w województwie lubelskim to Przedmieście Szczebrzeszyńskie, które liczy 30 znaków. Z kolei na Podlasiu prym wiedzie miejscowość o nazwie Mieleszkowce Zalesiańskie, która liczy 25 znaków. Z kolei w województwie zachodniopomorskim na pierwszym miejscu znalazło się Węgorzewo Koszalińskie, które składa się z 22 znaków.

Bóbr ze złamaną nogą Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.