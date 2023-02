Wzruszająca historia

Oto najszczęśliwszy dziadek w Polsce. Pan Zygmunt ma 14 wnuków i 16 prawnuków. O narodzinach pięcioraczków dowiedział się pierwszy

Pięcioraczki, które przyszły na świat w niedzielę (13.02.2023) w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie czują się coraz lepiej. Oddychają bez wspomagania mechanicznego. Ich dzielna mama Dominika dochodzi do zdrowia po cesarskim cięciu na oddziale. Już niedługo zacznie poznawać nowonarodzone maluszki. Tymczasem w domu na Podkarpaciu, gdzie mieszka na co dzień rodzina, czeka siedmioro rodzeństwa oraz pradziadek Zygmunt. Senior rodu w tym roku będzie obchodził 90–te urodziny. To on jako pierwszy w rodzinie dowiedział się o pięcioraczkach.