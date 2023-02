Koziołek Gabryś pogryziony przez inne zwierzęta. Trafił do przemyskiej lecznicy [WIDEO, GALERIA]

Mieszkanka wsi Puchacze w gminie Horyniec-Zdrój na Podkarpaciu, pani Dominika urodziła pięcioraczki - dwójkę chłopców i trzy dziewczynki. Małżeństwo wychowywało wcześniej siódemkę dzieci, teraz rodzina składa się więc z 14 osób!

Pięcioraczki przyszły na świat w niedzielę (12 lutego 2023). To dwójka chłopców i trzy dziewczynki, którym nadano imiona: Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose oraz Arianna Daisy. Tata pięcioraczków, Vincent pochodzi z Anglii, stąd niepolskojęzyczne imiona.

Jak przekazał Szpital Uniwersytecki w Krakowie, gdzie dzieci przyszły na świat, ważyły one od 710 do 1400 gramów i mierzyły ok. 40 centymetrów każdy. "Dzieci i mama czują się dobrze" - informował szpital.

Informację o tych wyjątkowych narodzinach przekazała w poniedziałek również gmina Horyniec-Zdrój.

- Wczoraj (niedziela, 12 lutego - przyp. red.) dotarła do nas radosna nowina, małżeństwu z terenu naszej gminy urodziły się pięcioraczki, 2 chłopców i 3 dziewczynki! Serdecznie gratulujemy rodzicom! Pięcioraczki rodzą się raz na 52 mln porodów, biorąc pod uwagę ilość porodów z poprzedniego roku, która wyniosła 305 tys., to statystycznie takie narodziny w Polsce zdarzają się raz na... 170 lat - podaje gmina Horyniec-Zdrój.

