Małżeństwu z Podkarpacia urodziły się pięcioraczki! To zdarza się w Polsce raz na 170 lat

Mieszkanka gminy Horyniec-Zdrój na Podkarpaciu urodziła pięcioraczki - dwójkę chłopców i trzy dziewczynki. Małżeństwo wychowywało wcześniej siódemkę dzieci, teraz rodzina znacznie się powiększyła! Wieści o narodzinach pięcioraczków przekazała dziś (poniedziałek, 13 lutego 2023) gmina Horyniec-Zdrój.

- Wczoraj dotarła do nas radosna nowina, małżeństwu z terenu naszej gminy urodziły się pięcioraczki, 2 chłopców i 3 dziewczynki! Serdecznie gratulujemy rodzicom! Pięcioraczki rodzą się raz na 52 mln porodów, biorąc pod uwagę ilość porodów z poprzedniego roku, która wyniosła 305 tys., to statystycznie takie narodziny w Polsce zdarzają się raz na... 170 lat - podaje gmina Horyniec-Zdrój.

Dzieci przyszły na świat w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Szpital zdradził, jakie imiona nadano pięcioraczkom.

- Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose oraz Arianna Daisy ważą od 710 do 1400 gramów i mierzą ok. 40 centymetrów każdy. Wszyscy trafili pod troskliwą opiekę zespołu Oddziału Klinicznego Neonatologii, kierowanego przez profesora Ryszarda Lauterbacha, gdzie spędzą najbliższych kilka tygodni. Dzieci i mama czują się dobrze, w domu natomiast z niecierpliwością oczekuje już na nich pochodzący z Anglii tato oraz siedmioro rodzeństwa! - przekazuje Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

