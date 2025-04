Woda wlewała im się do domów oknami. Wstrząsająca nawałnica zrujnowała wieś

Jak informuje Radio ESKA, rusza wypłata zasiłków celowych w wysokości 8 tysięcy złotych. To jednak nie wszystko! Uruchomiono specjalny numer telefonu dla potrzebujących i tych, którzy chcą pomóc.

Pawłosiów: Woda wlewała się oknami! Dramatyczne relacje mieszkańców i apel o pomoc

Nawałnica, która przeszła nad Pawłosiowem, pozostawiła po sobie obraz zniszczenia. „Woda wlewała się oknem do mieszkania” – relacjonowała jedna z poszkodowanych rodzin w rozmowie z Super Expressem. „Straciliśmy wszystko”. Takich historii jest niestety więcej. Mieszkańcy z przerażeniem obserwowali, jak woda wdziera się do ich domów, niszcząc meble, sprzęty i pamiątki. Wielu z nich z trudem zdołało uciec, ratując jedynie własne życie. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebują pomocy.

Gmina Pawłosiów rusza z pomocą. 8 tysięcy złotych dla poszkodowanych i specjalna infolinia

Władze gminy Pawłosiów nie pozostały obojętne na tragedię swoich mieszkańców. Jak informuje Radio ESKA, powołano trzy komisje, które zajmują się szacowaniem strat i udzielaniem pomocy poszkodowanym. „Jedna komisja to komisja do szacowania skutków w mieniu komunalnym, druga - w indywidualnych gospodarstwach domowych i trzecia, która uruchomi zasiłek celowy, który w tym momencie jest najbardziej potrzebny mieszkańcom do sprzątania i do zapewnienia właściwych warunków bytowych w wysokości 8 tysięcy złotych” – powiedziała Patrycja Lachnik, zastępca burmistrza Jarosławia.

Członkowie komisji odwiedzają każde gospodarstwo, aby zebrać informacje i przygotować dokumenty niezbędne do wypłaty zapomogi. Dodatkowo, uruchomiono specjalny numer telefonu 690 492 541, pod którym można uzyskać informacje o potrzebnej pomocy oraz zgłaszać chęć wsparcia. „To odpowiedź na ogromną mobilizację i chęć niesienia pomocy wśród mieszkańców regionu” – podkreśla Marcin Nazarewicz, Burmistrz Jarosławia w Radiu ESKA.