Gofry w kształcie penisa i waginy również w Rzeszowie. Jest nowa data

Piekarnia z goframi w kształcie penisa i waginy otworzy się w Rzeszowie. Jest nowa data

Piekarnia Dickery zasłynęła w całej Polsce za sprawą nietypowego kształtu sprzedawanych w niej gofrów. Cukiernia sprzedaje je w kształcie penisów i wagin. Słodycze noszą nazwy: Hero (w kształcie penisa) i Shero o (kształcie waginy) i polewane są belgijską czekoladą.

Za sukcesem piekarni stoi polsko-ukraińska para. Iwan i Ruslana zainspirowali się podobną cukiernią, którą odwiedzili w Lizbonie. Pomysł postanowili wcielić w życie i otworzyli Dickery we Wrocławiu. Biznes okazał się sukcesem i podobne cukiernie powstawały w innych miastach. Można je kupić również w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach czy Gdańsku.

Piekarnia Dickery w Rzeszowie zostanie otwarta na ul. 3 Maja. Początkowo zapowiadano otwarcie na 15 kwietnia 2023, jednak przesunięto tę datę na piątek 21 kwietnia 2023.

- ONA i ON do tego najlepszej jakości rzemieślnicza (zawsze belgijska since 1913) czekolada, gorący feeling i świeże owoce - macie w skrócie dlaczego będzie tak dobrze! - zachęcają właściciele.

