Słynne gofry w kształcie penisa i waginy również w Rzeszowie. Wkrótce otwarcie

Piekarnia Dickery jest słynna na całą Polskę, a wszystko za sprawą nietypowego kształtu gofrów. Cukiernia sprzedaje je w kształcie penisów i wagin. Słodycze o nazwach Hero (w kształcie penisa) i Shero o (kształcie waginy), podawane są w belgijskiej czekoladzie.

Wypieki w kształcie męskich i żeńskich genitaliów wywołały żywą dyskusję w internecie. Jedni uważają taki kształt za przesadę, są wręcz zbulwersowani tym, że piekarnia demoralizuje dzieci. Inni są zachwyceni i chętnie dzielą się w mediach społecznościowych zdjęciami z goframi o niecodziennych kształtach. Można je kupić już w takich miastach jak Wrocław, Warszawa, Kraków, Łódź, Katowice czy Gdańsk.

Za sukcesem piekarni stoi polsko-ukraińska para. Iwan i Ruslana zainspirowali się podobną cukiernią, którą odwiedzili w Lizbonie. Pomysł postanowili wcielić w życie i otworzyli Dickery we Wrocławiu. Biznes okazał się sukcesem i podobne cukiernie powstawały w innych miastach. Teraz czas na Rzeszów.

Otwarcie Dickery w Rzeszowie

Znane jest już miejsce i data otwarcia piekarni Dickery w Rzeszowie. Kontrowersyjna cukiernia otworzy się w sobotę 15 kwietnia 2023 na ul. 3 Maja.

- ONA i ON do tego najlepszej jakości rzemieślnicza (zawsze belgijska since 1913) czekolada, gorący feeling i świeże owoce - macie w skrócie dlaczego będzie tak dobrze! - zachęcają właściciele.

