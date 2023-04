Takiego aquaparku chcą mieszkańcy Rzeszowa. Zakończyły się konsultacje społeczne

W piątek zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące budowy aquaparku w Rzeszowie. Miasto przez blisko miesiąc zbierało zdanie mieszkańców odnośnie atrakcji, częstotliwości korzystania z takiej rozrywki oraz czy taka inwestycja jest w Rzeszowie potrzebna. Łącznie złożono blisko 2,7 tys. ankiet.

- Tak jak zapowiadaliśmy, chcemy, aby w procesie tworzenia parku wodnego mieszkańcy brali jak najszerszy udział. Dlatego zapytaliśmy ich o zadanie, o pomysły i wskazówki. Zorganizowaliśmy konsultacje, które wykazały bardzo duże zainteresowanie tematem. Dziękuję za każdy oddany głos, wszystkie propozycje zostaną rozpatrzone - zapowiada Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

- Bardzo cieszy mnie, że mieszkańcy Rzeszowa pozytywnie odbierają chęć miasta do budowy tego typu obiektu rekreacyjnego. 96 procent głosujących uznało, że park wodny jest inwestycją potrzebną - podkreśla Dariusz Urbanik, wiceprezydent Rzeszowa.

Jakiego aquaparku chcą mieszkańcy Rzeszowa?

Jak przekazuje UM Rzeszów, najbardziej oczekiwaną atrakcją jest dla rzeszowian strefa zjeżdżalni. Zaraz potem mieszkańcy stawiali na strefę dla dzieci, strefę saun, a nieco później strefy SPA i fitness, rehabilitacyjną oraz gastronomiczną. Ponad połowa ankietowanych najbardziej liczy, że w części basenów wewnętrznych znajdą się leżaki wodne z masażerami oraz jacuzzi. Dużo osób wskazywało również na sztuczną falę, masaże denne, kaskady wodne czy tzw. leniwą rzekę z pontonami.

Jeżeli chodzi o baseny zewnętrzne, głosujący wymieniali takie atrakcje jak basen z masażerami, wodny plac zabaw dla dzieci czy plażę piaszczystą. Wspominali również o takich atrakcjach, jak zjeżdżalnie czy ślizgawki.

- Wszystko wskazuje również na to, że obiekt będzie cieszył się dużą popularnością. Głosujący najczęściej wskazywali, że chcieliby odwiedzać rzeszowski park wodny kilka razy w miesiącu. Dla niektórych to nawet za mało i zapowiadali, że uczęszczali by do parku wodnego nawet do kilku razy w tygodniu - podsumowuje Dariusz Urbanik.

W dalszym etapie prac, wyniki ankiet zostaną udostępnione trzem biurom projektowym jako część materiałów przetargowych. Między innymi na ich podstawie zostaną stworzone koncepcje parku wodnego.

