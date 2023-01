Piękna studentka zginęła w sylwestra. Ciało Kamili odkrył jej chłopak. Co stało się w Izdebkach? [WIDEO, GALERIA]

Egzamin zawodowy 2023: Arkusze, zadania, przecieki. Te zadania są jawne! Co znajdzie się na egzaminie zawodowym w styczniu 2023 w części pisemnej i praktycznej?

Kamila R. była przepiękną młodą dziewczyną, która studiowała pielęgniarstwo. Niestety, coś strasznego wydarzyło się w jej życiu, z czym nie mogła sobie poradzić. Szala rozpaczy przelała się, kiedy większość ludzi świętowała nadejście Nowego Roku.

23-latka imprezę sylwestrową miała zakończyć w Izdebkach, około 20 km od swojego domu. Jak ustaliliśmy, młoda dziewczyna pojawiła się w willi, którą wynajmował około czterdziestoletni Tomasz G. Młoda studentka znalazła się na prywatce, gdzie przebywało głownie męskie towarzystwo.

Izdebki. W Nowy Rok odkryli ciało Kamili

Mieszkańcy Izdebek mówią, że dziewczyna przed śmiercią miała napisać do swojego byłego chłopaka i przekazać mu, gdzie jest. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy to właśnie były partner ofiary miał ją znaleźć w jednym z pokoi wielkiego domu, gdzie odbywała się impreza sylwestrowa. Kamila R. miała odebrać sobie życie wieszając się na kablu, który przymocowała do klamki okiennej. W pokoju obok spali mężczyźni, z którymi dziewczyna kilka godzin wcześniej mogła witać Nowy Rok. Gdy odnaleziono Kamilę, próbowano ją ratować, jednak jej iskierka bezpowrotnie zgasła.

-1 stycznia po godz. 14.00 zostaliśmy powiadomieni o ujawnieniu ciała młodej kobiety w jednym z domów w Izdebkach. Pomimo podjętej próby reanimacji kobiety nie udało się uratować. Zmarła to 23-letnia kobieta – mieszkanka powiatu rzeszowskiego. Policjanci zatrzymali do wyjaśnienia 4 osoby. Nikomu nie przestawiono zarzutu. Po wykonaniu czynności z ich udziałem – osoby zwolniono. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Brzozowie. Wykonane czynności procesowe oraz przeprowadzona sekcja zwłok wykluczyły, aby osoby trzecie przyczyniły się do przedmiotowego zdarzenia - poinformowała nas asp. Joanna Baranowska z brzozowskiej policji.

Tomasz G., który wynajmował potężny dom w Izdebkach był kawalerem. Miejscowi mówią, że pracował w lesie i jeździł za granicę. Jego rodzinny dom znajdował się nieopodal Izdebek. Po zdarzeniu policja zabezpieczyła willę i powiesiła taśmy, które blokowały dostępu do domu i za furtkę, gdzie znaleziono ciało Kamili R. Sąsiedzi Tomasza G., zgodnie przyznają, że nie wiedzą do końca, co się stało w wielkim domu. Samego wynajmującego po tragicznych zdarzeniach z Nowego Roku też ciężko spotkać w willi, w której doszło do tragedii.

- Nie wiem co tam się stało, ale młoda dziewczyna nie żyje, a policja aresztowała 4 mężczyzn. Potem ich wypuścili. I to wieszanie się na kablu... To jakiś akt desperacji, a nie zaplanowane działanie. Ja mam córkę w podobnym wieku i nie wyobrażam sobie, że jedna kobieta poszła na imprezę, gdzie byli tylko mężczyźni. Nie było tam żadnych koleżanek, czy policja nie podaje? Jak można razem siedzieć i nie zauważyć, że dziewczyna wiesza się w innym pokoju!- mówił jeden z mieszkańców Izdebek.

Ostatnie pożegnanie Kamili

Ciało Kamili R. spoczęło na cmentarzu we wsi Powłokomia pod Dynowem, gdzie leży jej ojciec. Ten 30 grudnia 2011 roku również miał odebrać sobie życie. Mogiła 23-latka i jej ojca tonie w białych kwiatach. Wśród wieńców są te od kolegów oraz przyjaciół ze studiów pielęgniarstwa, dziadków, rodziców chrzestnych i mamy.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

