Pijany wjechał w budynek stacji benzynowej. Świadkowie odebrali mu kluczki

Pijany 26-latek wjechał w budynek stacji benzynowej

Do zdarzenia doszło na ul. Sikorskiego w Tarnobrzegu. Z przekazanych informacji policji wynikało, że pijany kierowca przyjechał na stację benzynową i podczas manewru cofania, uszkodził elewację budynku i kompresor służący do pompowania opon. Kierowcą okazał się 26-letni mieszkaniec Tarnobrzega. Mężczyzna był pijany. Badanie urządzeniem wykazało ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie. Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się, że 26-letni kierowca hondy ma orzeczony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, który obowiązuje go do jesieni 2025 roku.

To pracownik stacji benzynowej powiadomił policję. Widział jak mężczyzna podczas cofania uderzył pojazdem w budynek, uszkadzając elewację. Pracownik wybiegł za kierowcą, który w tym czasie wyjeżdżał ze stacji benzynowej w kierunku pobliskiego skrzyżowania. Mężczyzna dobiegł do hondy, wówczas 26-latek zawrócił na plac stacji, uszkadzając jeszcze kompresor.

Pracownicy zorientowali się, że kierowca jest nietrzeźwy. Jeden z mężczyzn, nie pozwolił mu odjechać i wyciągnął kluczyki ze stacyjki.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Podczas interwencji był agresywny, używał słów wulgarnych i znieważył policjantów.

