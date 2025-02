Pijany Sławek wsiadł za kółko i huknął w Mikołaja! Chłopak nie miał najmniejszych szans

Pijany Sławek wsiadł za kółko i huknął w Mikołaja! Chłopak nie miał szans

Do potwornej tragedii doszło w sobotę, 15 lipca 2023 roku, po godz. 22. 00 Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Będziemyśl. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że na prostym, oświetlonym odcinku drogi kierujący fordem potrącił dwie osoby idące poboczem.

- Niestety w wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniósł 25-letni mężczyzna, mieszkaniec gminy Sędziszów Małopolski. Do szpitala została przewieziona druga z potrąconych osób, 21-letnia mieszkanka Ropczyc. Do sprawy został zatrzymany 48-letni mieszkaniec gminy Sędziszów Małopolski oraz 51-letni mieszkaniec gminy Świlcza. Mężczyźni podróżowali fordem, uczestniczącym w zdarzeniu, byli nietrzeźwi. Badanie wykazało u mężczyzn ponad 2 promile alkoholu w ich organizmach - relacjonował po zdarzeniu Wojciech Tobiasz z ropczyckiej policji.

Jak udało się ustalić, za kółkiem forda siedział Sławomir Dz. z Błędowej Zgłobienieckiej, z którym jechał Jacek P. z Będziemyśla. Obaj byli kompletnie pijani. Mikołaj T. i Paulina, ofiary zdarzenia, poruszali się lewą stroną jezdni. W sobotni wieczór przeszli ostatni wspólny spacer. Dziewczyna przyjechała do swojego partnera pociągiem na urodzinowego grilla. 21-latka trafiła do szpitala w Rzeszowie w ciężkim stanie. Mikołaj niestety już nie wróci do domu.

Mikołaj T. pracował za granicą. Sąsiedzi wspominali go jako bardzo grzecznego, ułożonego i pozytywnie nastawionego do świata i ludzi, chłopaka. Po zdarzeniu, wówczas 51-letniemu mieszkańcowi gminy Świlcza - Sławomirowi Dz. został przedstawiony zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości. Po zdarzeniu na miejscu tragedii ciągle leżały butelki popularnej wódki. Jedna zupełnie pusta, druga, na której widać ślady krwi wypełniona w 3/4. Mieszkańcy wsi długo nie mogli otrząsnąć się po tym tragicznym zdarzeniu.

Sąd wydał wyrok w sprawie śmiertelnego potrącenia

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Rejonowego w Ropczycach w kwietniu 2024 r. Sprawcy groziło do 12 lat pozbawienia wolności. 7 lutego 2025 r. zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd uznał winę oskarżonego i wymierzył mu karę łączną 11 lat pozbawienia wolności. Sąd zakazał też Sławomirowi Dz. dożywotnio prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna ma również wypłacić poszkodowanej Paulinie I. 50 tys. zł tytułem zadośćuczynienia, zaś wysokość nawiązki na rzecz ojca zmarłego Mikołaja T. sąd określił na 40 tys. zł. Wyrok nie jest prawomocny.