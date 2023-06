Wiele osób w Polsce zapragnęło kupić bilet na pociąg panoramiczny w niedzielę 11 czerwca, kiedy to ten pierwszy raz miał wyjechać z Przemyśla w kierunku Graz w Austrii. Pociąg miał na Podkarpacie przyjechać dzień wcześniej, pokonując trasę z Graz do Przemyśla. Pierwszy wyjazd z Polski zapowiadano 11 czerwca 2023 roku na godzinę 11.00. Aby kupić bilet do wagonu panoramicznego należało obliczyć o której godzinie wyjeżdża ze stacji w Przemyślu i będzie na stacji, na której chcemy wsiąść. Mnóstwo osób zakupiło takie właśnie bilety.

- Wybieraliśmy się do ZOO w Krakowie. Syn jest ogromnym fanem pociągów, a przeczytałam wcześniej, że w niedzielę pojedzie pociąg panoramiczny. Postanowiliśmy nim pojechać. Kupiliśmy droższe bilety w pierwszej klasie, tam gdzie miał być wagon z wielkimi szybami, by syn mógł podziwiać widoki. Wizytę u zwierzątek zaplanowaliśmy na popołudnie, zamiast od rana i jakież było nasze rozczarowanie, kiedy okazało się, że pociągu panoramicznego nie będzie! Pytaliśmy konduktora, dlaczego go nie ma, chociaż miał być, to usłyszeliśmy, że cała obsługa na niego czekała w niedzielę, ale ten dzień wcześniej nie przyjechał z Austrii. Rozczarowanie ogromne! - mówiła mama 7-letniego Jasia.

Pociąg panoramiczny zapowiadano na niedzielę

Przed datą pierwszego wyjazdu pociągu panoramicznego z Przemyśla zapowiadanego na 11 czerwca kontaktowaliśmy się kilkukrotnie z Biurem Prasowym rzecznika prasowego PKP Intercity. Dwie osoby, w tym rzecznik prasowy Cezary Nowak potwierdziły nam, że pociąg z wagonem panoramicznym do Przemyśla przyjedzie w sobotę wieczorem, a w trasę powrotną wyruszy w niedzielę o 11.00. Kilkukrotnie upewnialiśmy się, że zakup biletu w pierwszej klasie w niedzielę o wyznaczonej godzinie będzie trasą w wagonie panoramicznym. Jednak informacje się nie potwierdziły.

- Od 11 czerwca 2023 r. w składzie pociągu EC/IC 104/105 Porta Moravica rel. Przemyśl Gł. – Graz Hbf będą kursowały 3 szwajcarskie wagony: dwa 2. klasy i jeden panoramiczny 1. klasy. O ich użyczenie zwróciły się koleje austriackie (OeBB) do szwajcarskich (SBB), zgodnie z zasadami określonymi w porozumieniu międzynarodowych przewoźników RIC. Włączenie wagonu panoramicznego jest efektem uzgodnień wymienionych przewoźników. W wagonie panoramicznym mogą podróżować 54 osoby. Skład Porta Moravica łącznie tworzy 6 wagonów, tj.: wagony kolei szwajcarskich (jednopoziomowy panoramiczny kl. 1 i bezprzedziałowe kl. 2), jeden kolei austriackich (przedziałowy 2 kl.), dwa 2 kl. PKP Intercity – te kursują na polskim odcinku, a ich włączenia i wyłączenia odbędą się na stacji Bohumin. Zestawienie zostało uzgodnione przez wszystkich przewoźników tworzących połączenie rel. Przemyśl Gł. – Graz Hbf w trakcie międzynarodowych konferencji poświęconych rozkładowi jazdy 2022/2023 a połączenie to będzie funkcjonowało do 9 grudnia br. O połączeniach w ramach rocznego rozkładu jazdy 2023/2024 będziemy informować bliżej terminu jego wdrożenia. Pociąg EC/IC 104/105 Porta Moravica zgodnie z korektą rozkładu wchodzącą w życie 11 czerwca br. z Przemyśla wyjedzie o 11:00 (trasa przez Kraków, Katowice, Bohumin, Ostrawę i Wiedeń), do Graz przyjazd zaplanowany jest na 22:34. W drogę powrotną wyruszy o 5:25, a w Przemyślu będzie o 17:10- głosił komunikat z Biura Prasowego PKP Intercity.

Przyjechał zwykły pociąg

Informacje o wagonie panoramicznym, który 11 czerwca wyruszy z drogę powrotną z Przemyśla do Graz podawały też liczne media. Wiele osób kupiło bilety chcąc skorzystać z innowacyjnego wagonu. Wszystkie miejsca były zajęte, mnóstwo osób stało na korytarzu. Jednak 11 czerwca o wyznaczonej godzinie jechał zwyczajny pociąg. Po raz kolejny skontaktowaliśmy się z rzecznikiem prasowym PKP Intercity, Cezarym Nowakiem z pytaniem o to dlaczego zapowiadany pociąg się nie pojawił. Niemal na każdej stacji od Przemyśla do Krakowa stały osoby z telefonami oczekujące wjazdu wagonu panoramicznego. Wszystkie się przeliczyły.

- Wagon rozpoczął kursowanie od 11 czerwca z Grazu i od 12 czerwca z Przemyśla- skwitował Cezary Nowak, nie podając powodu tej zmiany, oraz nie tłumacząc, dlaczego kilka dni wcześniej instruował nas o której godzinie w niedzielę pociąg panoramiczny wyruszy z Przemyśla.

Zakup biletu na stronie Intercity jest wielkim wyzwaniem. Nie ma w żadnym miejscu informacji o tym, że w składzie pojedzie wagon panoramiczny. Trzeba wytypować samemu. Niektórym udało się przejechać tym wagonem, ale dokładnych informacji lepiej szukać na stronie przewoźników z Czech i Austrii. Obecnie bilety międzynarodowe (NRT) dostępne są tylko w kasach biletowych, nie można ich kupić przez Internet. Planowana podróż z Rzeszowa do Krakowa trwa poniżej 2 godzin (ok. 1.40 h) za bilet w pierwszej klasie trzeba zapłacić 62 zł, jeśli będziemy mieć szczęście, to może uda się nam przejechać wagonem panoramicznym. W cenie jest miejsce w przedziale 4-osobowym na miękkich fotelach, ale nie ma chociażby 1 butelki wody.

