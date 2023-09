Pod Rzeszowem trwa kultowa konferencja. Na InternetBetę zjechali z całej Polski

Eurojackpot. Kolejny farciarz z Polski stał się milionerem. Co zrobić z taką kasą?

InternetBeta to konferencja zdecydowanie inna, niż wszystkie. W środę (13 września 2023) rozpoczęła się już piętnasta edycja, a samo wydarzenie wciąż przyciąga mnóstwo osób. Uczestnicy mówią jednogłośnie - Beta to niezwykłe wydarzenie. Tutaj trzeba przyjechać. Konferencja potrwa do piątku.

Jak co roku, przyjechało mnóstwo prelegentów, a jeśli chodzi o tematykę - również jest w czym wybierać. Zaplanowano prelekcje dotyczące sztucznej inteligencji, automatyzacji, Venture Capital, SEO, wideo, reklam, audytów i badań marketingowych, influencer marketingu czy e-commerce, jak i kryzysu klimatycznego, prywatności, bezpieczeństwa w sieci, komunikacji, empatii oraz zrównoważonego rozwoju.

O tym, jaki jest sekret wydarzenia, które co roku przyciąga tyle osób, zdradza nam organizator - Łukasz Bis.

- Sekretem InternetBety jest to, że dzieje się ona na odludziu. Tu, gdzie nie ma internetu, zasięg jest słabszy, można z jednej strony odpocząć, a z drugiej strony na spokojnie budować relacje z tymi, których znamy, spotykamy być może często w życiu zawodowym, ale jednak tutaj mamy spokój, ciszę, (może z tą ciszą przesadziłem), ale jednak jest klimat do tego, by się spotkać, porozmawiać, wymienić konstruktywną krytyką - mówi "Super Expressowi" Łukasz Bis.