Do tego tragicznego pożaru doszło w sobotę (9 grudnia) około godz. 7.40. W Korniaktowie Południowym niedaleko Łańcuta palił się dom należący do starszego małżeństwa. - W pożarze zginął 75-letni mężczyzna, a 74-letnia kobieta, z objawami zatrucia dymami pożarowymi, została zabrana do szpitala - powiedział PAP Krzysztof Brudek, dyżurny ze Stanowiska Kierowania Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Pożar gasiło 20 strażaków. Dwa zastępy straży pożarnej są jeszcze na miejscu zdarzenia. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia.

