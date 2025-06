i Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express

Makabra na Podkarpaciu. Ciało kobiety znaleźli w domu. Jej mąż był cały we krwi

Prokuratura wyjaśnia okoliczności makabrycznej zbrodni, do jakiej miało dojść we wsi Podniebyle (powiat krośnieński). 61-letni mężczyzna jest podejrzewany o zabójstwo swojej żony. Służby ratunkowe wezwała mieszkająca w sąsiedztwie rodzina. Wszystko po tym, jak zobaczyła mężczyznę poruszającego się chaotycznie po podwórku. Był cały we krwi.