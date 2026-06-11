Pogoda w Rzeszowie: 12-14 czerwca

Koniec tygodnia w Rzeszowie upłynie pod znakiem pochmurnej i momentami deszczowej aury. Mieszkańcy nie powinni liczyć na stabilizację, ponieważ każdy dzień weekendu przyniesie nieco inny scenariusz pogodowy. Największe zmiany odczujemy w temperaturze, która będzie się wahać, a także w sile wiatru, która stopniowo wzrośnie z dnia na dzień.

Ciepły, ale deszczowy piątek

Weekend rozpocznie się w Rzeszowie od stosunkowo przyjemnych temperatur. W piątek, 12 czerwca, termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 22 stopnie Celsjusza, co czyni go najcieplejszym dniem weekendu. Noc również będzie łagodna, z minimalną temperaturą na poziomie około 12 stopni. Niestety, słoneczną aurę mogą zakłócić słabe opady deszczu. Wiatr będzie wiał z niewielką prędkością, osiągając około 2 m/s, więc nie powinien być mocno odczuwalny.

Chłodniejsza i pochmurna sobota

Sobota, 13 czerwca, przyniesie zauważalne ochłodzenie i okaże się najzimniejszym dniem weekendu w Rzeszowie. Maksymalna temperatura w ciągu dnia spadnie do około 20 stopni, a w nocy termometry mogą pokazać zaledwie 10 stopni Celsjusza. Niebo będzie w dużej mierze zasłonięte przez gęste chmury. Prognozy wskazują na niewielkie opady, jednak to przede wszystkim odczuwalny chłód i brak słońca zdominują ten dzień. Wiatr nieco się nasili, wiejąc ze średnią prędkością bliską 4 m/s.

Niedziela z silniejszym wiatrem i deszczem

Ostatni dzień weekendu, 14 czerwca, przyniesie niewielki wzrost temperatury w ciągu dnia do około 21 stopni, więc będzie cieplej niż w sobotę. Noc z niedzieli na poniedziałek zapowiada się podobnie, z temperaturą minimalną w granicach 11 stopni. Mimo to pogoda wciąż nie będzie sprzyjająca aktywności na zewnątrz. Niedziela będzie dniem z największymi opadami deszczu w ten weekend, a także z najsilniejszym wiatrem, którego prędkość wzrośnie do około 5 m/s, stając się już wyraźnie odczuwalna. Duże zachmurzenie utrzyma się przez cały dzień.

Jak spędzić ten weekend w Rzeszowie?

Zmienna aura z pewnością może wpłynąć na weekendowe plany mieszkańców. Piątkowe popołudnie, mimo ryzyka lekkiego deszczu, może być jeszcze niezłą okazją do krótkiego spaceru po mieście, zwłaszcza że będzie to najcieplejszy moment weekendu. Chłodniejsza i pochmurna sobota to z kolei dobry moment na nadrobienie zaległości kulturalnych, wizytę w galerii czy seans w kinie. Spędzanie czasu w przytulnych kawiarniach również może być świetnym pomysłem na ten dzień. Wietrzna i deszczowa niedziela także skłania raczej do pozostania w pomieszczeniach lub wybrania się do miejsc, gdzie pogoda nie odgrywa żadnej roli.

Dane pogodowe: OpenWeather