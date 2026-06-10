Przemyt papierosów w karetce z Ukrainy. Setki paczek!

Karetka pogotowia, symbol ratowania życia, stała się narzędziem do szokującego przemytu na polskiej granicy z Ukrainą.

Funkcjonariusze KAS odkryli ponad 900 paczek nielegalnych papierosów, misternie ukrytych w specjalnych skrytkach pojazdu.

Poznaj wszystkie szczegóły tej bezprecedensowej próby przemytu i dowiedz się, jakie konsekwencje poniesie kierująca.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) odkryli nielegalne papierosy w karetce podczas odprawy na przejściu granicznym w Korczowej, na kierunku wjazdu do Polski. Karetkę prowadziła 39-letnia obywatelka Ukrainy. Jak podaje KAS, kobieta zadeklarowała przewóz chorych na leczenie do Niemiec.

Funkcjonariusze podejrzewali, że w karetce mogą być ukryte niezgłoszone do kontroli towary, dlatego skierowali ambulans do szczegółowej kontroli.

Podejrzenia funkcjonariuszy okazały się trafne. Podczas rewizji pojazdu wykryli, że w bocznych schowkach ambulansu znajdują się papierosy. Aby dotrzeć do tego miejsca, niezbędny był demontaż części wyposażenia pojazdu. W skrytce znajdowało się 910 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy – przekazuje KAS.

W związku z tym przeciwko kierującej kobiecie wszczęto postępowanie karne-skarbowe. Na poczet grożącej kary grzywny, funkcjonariusze zabezpieczyli 23 tys. złotych.