Mama pięcioraczków napisała wprost, ile wydaje tygodniowo. Komentarze nie zostawiają złudzeń

Dominika Clarke, znana mama pięcioraczków, po przeprowadzce do Tajlandii, otwarcie ujawniła, ile tygodniowo kosztuje utrzymanie jej jedenastki dzieci.

Wprost podała, że na same podstawowe potrzeby, jak mleko, pieluchy i jedzenie, tygodniowo wydaje ponad 2500 zł.

Sprawdź, dlaczego te rewelacje wywołały prawdziwą burzę w komentarzach.

O rodzinie Clarke usłyszała cała Polska, kiedy na świat przyszły pięcioraczki. Dominika i Vincent na co dzień pokazują życie wieloosobowej rodziny – wychowują 11 dzieci. Para z rodziną przeniosła się do Tajlandii w 2024 roku. To wydarzenie sprowokowało falę dociekań na temat budżetu domowego, niezbędnego do utrzymania tak dużej gromadki dzieci w egzotycznym kraju.

Mama pięcioraczków ujawniła koszty zakupów

Pani Dominika postanowiła wprost napisać, ile rodzina wydaje tygodniowo.

Często pytacie, ile kosztuje utrzymanie dużej rodziny - odpowiedź jest prosta: dużo. Niezależnie, czy w Polsce, Anglii czy w Tajlandii, koszty utrzymania tylu osób są naprawdę wysokie – zaznaczyła kobieta.

Oto kwoty:

Mleko dla dzieci: ok. 400 zł/tydzień

Pampersy i środki higieny: ok. 300 zł/tydzień

Jedzenie dla wszystkich: ok. 200 zł/dzień

Średnio potrzeba około 2500 zł tygodniowo, by zaspokoić wszystkie potrzeby i drobne przyjemności. Co ciekawe, koszt ten był bardzo podobny w Polsce – napisała.

W komentarzach rozpętała się prawdziwa burza.

Co chwilę wstawiasz te posty o pieniądzach, rachunkach.... Nikt o to nie pyta, po prostu chcesz pokazać ludziom na siłę, jak masz ciężko finansowo. Pisząc się na tak wielka rodzinę jest to logiczne, że potrzeba się zabezpieczyć finansowo, a później myśleć o dzieciach, a nie odwrotnie. Ludzie w Polsce, jak i w innych krajach też tak żyją, a nawet często gorzej.... I dają radę, bo muszą! Druga sprawa, nie porównuje się Twoich pieniędzy do polskiej złotówki, bo to jest inny przelicznik, jak i inne zarobki -napisała jedna z internautek.

Na pewno byłoby łatwiej w Polsce. 800 plus × 11 tj. 8800, 300 zł na każde dziecko na wyprawkę. Na pewno jakąś pomoc dostałaby pani z MOPSU, szpital, lekarze, rehabilitacja za darmo. Tak samo mogłaby pani dorobić z Facebooka, mąż ma emeryturę. Ma pani piękny dom, duży ogród dla dzieci. Myślę że byłoby lżej - czytamy.