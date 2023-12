Poruszający gest policjantów i strażaków z Podkarpacia. Zrobili to dla zmarłych kolegów, słowa stają w gardle

Mielec. Koszmarne potrącenie kobiety na pasach. Trafiła do szpitala

Koledzy z Podkarpacia pożegnali zamordowanych we Wrocławiu policjantów

Cała Polska została poruszona brutalnym mordem na policjantach z Wrocławia, którego dokonał Maksymilian F.. 44-latek śmiertelnie postrzelił asp. szt. Daniela Łuczyńskiego (45 l.) i asp. szt. Ireneusza Michalaka (47 l.), gdy ci przewozili go do komisariatu. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym i ukrywał się, by uniknąć 6 miesięcy pozbawienia wolności za oszustwo. Teraz grozi mu nawet dożywocie.

Policjanci z całej Polski 5 grudnia o godzinie 17 żegnali zmarłych na służbie kolegów. Na Podkarpaciu nie było inaczej. Do funkcjonariuszy policji dołączyli także koledzy ze straży pożarnej i ratownictwa medycznego.

"Są gesty, które znaczą więcej niż słowa. Podkarpaccy policjanci, wspólnie z przedstawicielami innych służb mundurowych, oddali hołd asp. szt. Danielowi Łuczyńskiemu oraz asp. szt. Ireneuszowi Michalakowi, którzy zginęli na służbie z rąk przestępcy, który nie wahał się zaatakować policjantów. Przed jednostkami rozbrzmiały sygnały policyjnych radiowozów. Cześć Ich pamięci! " - czytamy wzruszające pożegnanie na stronie Podkarpackiej Policji. Zobacz poniżej galerię zdjęć, w której policjanci z różnych części województwa podkarpackiego oddają hołd zmarłym we Wrocławiu kolegom.

Nadinsp. Dariusz Matusiak Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, wspólnie ze swoimi zastępcami, w imieniu własnym oraz policjantów garnizonu podkarpackiego oraz przedstawiciele innych służb, oddali cześć Naszym Kolegom, którzy zginęli podczas wykonywania obowiązków Policjanta pic.twitter.com/rnrdtxTGfj— Podkarpacka Policja (@Rz_Policja) December 5, 2023