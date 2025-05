i Autor: Shutterstock (2) 68-letni mężczyzna zginął w czasie naprawiania swojego auta na prywatnej posesji w Klęczanach na Podkarpaciu. Do śmiertelnego wypadku doszło we wtorek, 29 kwietnia

Na miejscu prokurator

68-letni mężczyzna zginął w czasie naprawiania swojego auta na prywatnej posesji w Klęczanach na Podkarpaciu. Do śmiertelnego wypadku doszło we wtorek, 29 kwietnia, we wczesnych godzinach popołudniowych. Ze wstępnych informacji wynika, że ofiara weszła pod pojazd, ale w tym czasie zsunął się on z podnośnika, przygniatając 68-latka, który mimo reanimacji nie przeżył.