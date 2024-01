Potężne wichury i burze na Podkarpaciu. Ostrzeżenie pogodowe IMGW

Silny wiatr i marznące opady w województwie podkarpackim

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dwa ostrzeżenia 1. stopnia dla województwa podkarpackiego. Zapowiadane są silne wiatry, burze i marznące opady deszczu.

IMGW przewiduje, że mżawki i marznący deszcz powodujący gołoledź utrzymają się do ok. godz. 14 w środę 24 stycznia. Silny wiatr z południowego zachodu, o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, a także lokalne burze i opady na Podkarpaciu wstępnie potrwają do 25.01, do godz. 7. Warunki pogodowe mogą ulec zmianie.

Wielka kradzież w Adzie. Tym razem złodziejami z Boćkiem są Kucyki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.