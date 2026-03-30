Pożar w Krośnie! Strażacy walczą z ogniem w basenie przy ul. Wojska Polskiego

Krosno. Ogień w saunie miejskiego basenu

W Krośnie przy ulicy Wojska Polskiego wybuchł pożar w budynku basenu.

- Po godzinie 18:00 w Krośnie przy ulicy Wojska Polskiego doszło do pożaru w budynku basenu - podaje portal terazkrosno.pl. Jak dowiedział się lokalny serwis, źródło ognia znajdowało się w pomieszczeniu sauny. W wyniku zdarzenia około 40 osób zostało ewakuowanych. Na miejsce natychmiast wysłano kilka zastępów straży pożarnej. Do akcji włączyli się również strażacy z OSP w różnych częściach Krosna.

- Na miejsce zdarzenia skierowano strażaków z JRG Krosno, OSP KSRG Krosno - Turaszówka, OSP Krosno - Suchodół, OSP Krosno - Polanka, OSP Krosno - Białobrzegi - przekazuje portal krosno112.pl.

Jak podkreślają lokalne służby, na szczęście nie ma doniesień o osobach poważnie poszkodowanych. Jeden z ewakuowanych otrzymał jednak pomoc medyczną. Według najnowszych informacji, do gaszenia pożaru zaangażowano już osiem zastępów straży pożarnej wraz z Grupą Operacyjną KM PSP Krosno. Strażacy kontynuują odymianie i dokładne sprawdzanie budynku