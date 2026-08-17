Pożar pochłonął cały kościół. Ocalał tylko drewniany krzyż

Jakub Szyda
Jakub Szyda
2026-08-17 12:10

Ogień pochłonął niemal wszystko. To ogromna strata dla polskiej kultury i jeden z najczarniejszych dni w historii Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. W nocy z soboty na niedzielę ogień strawił zabytkowy kościół pw. św. Mikołaja z Bączala Dolnego. Spłonęło niemal wszystko. Od straszliwego inferno uchował się jedynie niepozorny, drewniany krzyż.

Pożar strawił zabytkowy kościół w skansenie

Zgłoszenie o pożarze podkarpaccy strażacy otrzymali w nocy z soboty na niedzielę, z 8 na 9 sierpnia, po godz. 1. Kiedy na miejsce dotarły pierwsze zastępy, ogień obejmował już znaczną część drewnianego kościoła pw. św. Mikołaja z Bączala Dolnego. Zagrożonych było także dziesięć kolejnych budynków, stojących zaledwie 50 metrów od świątyni. Do walki z żywiołem zaangażowano ostatecznie aż 27 zastępów, czyli 140 strażaków.

Po zakończeniu akcji gaśniczej okazało się, że z zabytkowej świątyni, datowanej na 1667 r., pozostały jedynie dymiące zgliszcza. Nie ocalało niemal nic. Spłonęły rzeźby, ołtarz, sprzęt liturgiczny, obrazy, organy, dach i ściany. Z przedrozbiorowej świątyni oraz jej bezcennego wyposażenia zostały już tylko fotografie i wspomnienia.

O pożarze poinformowała mnie ochrona muzeum. Początkowo pomyślałem, że to niemożliwe. Może to okrutne, ale pomyślałem: wszystko, byleby nie ten kościół. Była to perła naszego muzeum – opowiada łamiącym się głosem Marcin Krowiak, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, w rozmowie z dziennikarzami portalu tvn24.pl.

Przed szalejącym ogniem ocalał jedynie skromny, prosty drewniany krzyż, który stał na zewnątrz, po prawej stronie od głównego wejścia do kościoła.

Nie umiem tego wytłumaczyć – mówi dyrektor Krowiak. – Byłem sentymentalnie związany z tym miejscem, z tym kościołem. Brałem tutaj ślub. To miejsce cieszyło każdego – dodaje ze wzruszeniem. Jak podkreśla, pracownicy muzeum interpretują ocalenie krzyża jako znak i nakaz odbudowy świątyni.

W wyniku pożaru doszczętnie spłonęła także pobliska stodoła. Z kolei w XIX-wiecznej chacie z Niebocka ogień strawił jedną ze ścian i dach. Udało się natomiast uratować część eksponatów.

Wyjątkowy skansen na skalę kraju

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku to jedno z najważniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Polsce. Powstało w 1958 r. i gromadzi wiele zabytkowych budynków oraz obiektów pokazujących kulturę polsko-ukraińskiego pogranicza Karpat. Stoją tam m.in. cerkwie, drewniane chałupy, kościoły oraz budynki gospodarcze i rzemieślnicze. Całość przypomina niewielkie galicyjskie miasteczko.

Skansen co roku odwiedza około 150 tys. turystów.

Obecnie na stronie internetowej muzeum widnieje informacja o zamknięciu obiektu do odwołania. Miejsce pożaru zostało zabezpieczone przez policję, która wraz z biegłym z zakresu pożarnictwa będzie ustalać przyczynę pojawienia się ognia.

Policjant uratował z pożaru 17 osób, został ciężko ranny
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR
KRZYŻ
KOŚCIÓŁ