Ranking najbrzydszych miast w Polsce. Podium zaskakuje

W ostatnim czasie portal gloswielkopolski.pl postanowił stworzyć zestawienie 10 najbrzydszych miast w Polsce. Oczywiście, choć pojawienie się na owej liście nie jest powodem do dumy, to należy pamiętać, iż owy ranking jest mocno subiektywy, bowiem trudno przecież jednoznacznie wskazać, że dane miasto jest gorsze od innego. Niemniej jednak są pewne czynniki, które sprawiają, że niektóre miejscowości są postrzegano jako te "gorsze" i to właśnie one znalazły się w dzisiejszym zestawieniu.

Najbrzydsze miasta w Polsce. Takiego zestawienia nikt się nie spodziewał!

Podczas tworzenia rankingu brano pod uwagę kilka kryteriów m.in. brak zieleni, brak przestrzeni do rozrywki, zaniedbana architektura czy brak poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Jakie więc miejscowości znalazły się na szczycie w niechlubnym zestawieniu? Okazuje się, że na pierwszym miejscu pojawił się Bytom, który od wielu lat uznawany jest za "miasto wymarłe". Mieszkańcy skarżą się tutaj m.in. na zaniedbane kamienice i inne budynki, które mogłyby zostać odrestaurowane.

Na drugim miejscu pojawiła się Łódź, która ma identyczny problem co Bytom. W mieście, choć znajdziemy wiele pięknych okolic, to w niektórych regionach obskurne kamienice i stare budownictwo wręcz straszą mieszkańców i turystów.

Jesteście ciekawi dalszej części rankingu? Pełne zestawienie ze zdjęciami znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Wymierające miasto. Ono STRASZY. Jest nadzieja dla Bytomia? To miasto się z tego PODNIESIE!

