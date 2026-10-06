Dominik Smaruj ma przepiękną żonę! Widzieliście, jak wyglądała w "Tańcu z Gwiazdami"? Na co dzień Ula Kobiela jest zupełnie inna

Dominik Smaruj w "Tańcu z Gwiazdami". Ależ on ma żonę!

Dominik Smaruj to aktor, którego fani seriali znają głównie z "Pierwszej miłości". Urodzony w 1992 r. gwiazdor z odcinka na odcinek radzi sobie w "Tańcu z Gwiazdami" coraz lepiej. W epizodzie rodzinnym trenował rumbę nie tylko ze swoją instruktorką Magdaleną Tarnowską, ale również z małżonką. Urszula Kobiela okazała się zdolną tancerką, a na parkiecie nie tylko zgrabnie się poruszała, ale też wyglądała jak milion dolarów. Opłaciło się!

Zrobiło się gorąco! Dominik, Magda i żona Dominika, Ula, w porywającej rumbie. Jury nagrodziło ich ciężką pracę na treningach 35 punktami - czytamy na facebookowym profilu show Polsatu.

Urszula pokazała się w programie w wydaniu bardzo dalekim od codziennego. Na swoim koncie na Instagramie Kobiela zazwyczaj prezentuje się naturalnie, dziewczęco i uroczo. W "Tańcu z Gwiazdami" była szalenie zmysłowa i z pazurem. Wystąpiła w ciemnozielonej kreacji, która odsłoniła jej zgrabne nogi. Razem z mężem stworzyła fantastyczny duet. TUTAJ ZNAJDZIECIE ZDJĘCIA!

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Kim jest żona Dominika? To aktorka Urszula Kobiela

29-letnia Urszula i 34-letni Dominik są małżeństwem od zeszłego roku. Pobrali się latem 2025 r. po 7 wspólnie spędzonych latach (5 października celebrowali 8. rocznicę poznania się). Zakochani nie mają dzieci, ale razem zajmują się psem. Łączy ich poczucie humoru i miłość do siebie nawzajem, ale nie tylko. Oboje są aktorami. Kobiela i Smaruj poznali się w 2018 r. w szkole aktorskiej we Wrocławiu, a później oboje pracowali np. na planie "Pierwszej miłości". Aktorkę można było oglądać również w "Rodzinie na Maxa", "Na sygnale" czy w "Uroczysku".

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