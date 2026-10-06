Tajemnicza śmierć 46-latki. Spędzała wieczór ze znajomymi. Mąż zauważył, że nie daje oznak życia

W sobotę 3 października wieczorem, pod Lubaczowem, doszło do tajemniczej śmierci 46-letniej kobiety, której mąż około godziny 22:00 zauważył, że nie daje oznak życia.

Mimo ujawnienia obrażeń na ciele zmarłej, wstępnie uznano, że nie miały one związku z przyczyną zgonu.

Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci (art. 155 k.k.), a ciało kobiety zabezpieczono do sekcji zwłok w celu ustalenia dokładnych okoliczności.

Do zdarzenia doszło w sobotę 3 października. 46-latka wraz z mężem i znajomymi przebywała na swojej posesji. Jak informuje prokuratura, około godz. 22.00 mąż kobiety stwierdził, iż nie daje ona oznak życia. Wezwano pomoc. Niestety, przybyły na miejsce lekarz załogi ratownictwa medycznego stwierdził zgon kobiety. Na miejscu, w nocy z 3/4 października 2026 roku prokurator Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie pełniący dyżur zdarzeniowy prowadził czynności wraz z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie. 46-latka miała na ciele obrażenia, ale najprawdopodobniej nie miały one związku ze śmiercią.

- Na ciele zmarłej ujawniono obrażenia, ale ich wstępna ocena wskazuje, iż nie miały one związku ze śmiercią pokrzywdzonej. Ciało zmarłej zabezpieczono, celem przeprowadzenia sekcji zwłok, która wyjaśni okoliczności śmierci kobiety – informuje prokurator Małgorzata Taciuch – Kurasiewicz rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Jak informuje prokuratura, w poniedziałek 5 października w kierunku art. 155 k.k (nieumyślnego spowodowania śmierci).

- Wydano także postanowienie o powołaniu biegłego w celu przeprowadzenia oględzin zewnętrznych i wewnętrznych zwłok i ustalenia przyczyny zarówno ujawnionych zmian patologicznych, jak i ewentualnych urazów oraz przede wszystkim przyczyny zgonu 46 - letniej kobiety – podaje prokurator Małgorzata Taciuch – Kurasiewicz.