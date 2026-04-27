Prawdziwe perełki na wyciągnięcie ręki. Targi staroci, o których mało kto wie! W podkarpackim miasteczku można znaleźć skarby

W niedzielę, 26 kwietnia 2026 roku w Strzyżowie odbył się Jarmark Staroci na Placu Targowym.

Wydarzenie zgromadziło wielu wystawców oferujących biżuterię, obrazy, porcelanę, ubrania, meble, książki oraz rękodzieło.

Koło Gospodyń Wiejskich w Godowej zadbało o poczęstunek dla uczestników jarmarku.

Coraz częściej wyszukiwanie perełek w lumpeksach czy na targach staroci to powód do dumy. Kiedyś kojarzyło się z biedą, dziś - z luksusem, a zdobycie prawdziwej perły vintage to powód do radości. Targi Staroci to też ciekawy pomysł na spędzenie wolnej niedzieli w rodzinnym gronie. Strzyżowski Jarmark Staroci po raz kolejny wrócił do kalendarza!

Jarmark Staroci w Strzyżowie. Prawdziwe perełki w jednym miejscu

W niedzielę, 26 kwietnia 2026 w Strzyżowie odbyła się kolejna edycja Strzyżowskiego Jarmarku Staroci na Placu Targowym. Pojawiło się mnóstwo wystawców, którzy oferowali zarówno biżuterię, obrazy, porcelanę, ale też ubrania czy torebki. Można było znaleźć vintage meble, książki, lustra. Pojawili się też rękodzielnicy, którzy sprzedawali biżuterię, czy rzeczy z drewna. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, a wytrwane oko z pewnością wypatrzyło wiele perełek!

Czym jednak byłoby szukanie perełek na pusty brzuch! O strawę zadbało Koło Gospodyń Wiejskich w Godowej. Każdy mógł zrobić sobie przerwę i zakupić coś pysznego!

Jarmark Staroci. Sezon 2026

Wydarzenie tak przypadło do gustu mieszkańcom, że na kolejny już rok weszło na stałe do kalendarza. Kiedy kolejne Jarmarki Staroci w Strzyżowie?

24 maja

28 czerwca

26 lipca

23 sierpnia

27 września

25 października

Jarmark Staroci to doskonała okazja, by spędzić czas na świeżym powietrzu, poszukać unikatowych przedmiotów i poczuć atmosferę dawnych lat. Dodać trzeba, że jarmark w Strzyżowie odbywa się w pięknym miejscu - w otoczeniu przyrody, która zachwyca i dodatkowo wprawia w pozytywny nastrój.