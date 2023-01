Ranking Perspektywy 2023. Które szkoły najlepsze w Rzeszowie?

Horoskop na weekend 14-15 stycznia 2023. Co cię czeka w sobotę i niedzielę? Nie daj się na to namówić! Ten znak zodiaku musi uważać

Ranking Perspektywy 2023. Które rzeszowskie szkoły najlepsze?

Magazyn Perspektywy opublikował najnowszy ranking szkół w Polsce. Na jakich miejscach plasują się rzeszowskie szkoły w rankingu 2023? Jeśli chodzi o licea, to najlepsze miejsce, bo 54 zajęło II LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli. To awans o 28 oczek w stosunku do poprzedniego roku! Znaczący spadek zanotowało za to Liceum Sióstr Prezentek, które uplasowało się na 75 miejscu (spadek o 32 miejsca). Kolejne miejsce - 114 należy do Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego im. St. Barańczaka, następnie na 198 miejscu znalazło się IX LO z Oddz. Dwujęz. im. św. Królowej Jadwigi. Z kolei I LO im. ks. Stanisława Konarskiego zajęło 200 miejsce.

Jeśli chodzi o rzeszowskie technika, to najlepsze miejsce, bo 25 zajęło Technikum nr 6 (ZSE). To awans w stosunku do poprzedniego roku, kiedy technikum to zajęło 32 miejsce.

Ranking Perspektywy 2023. Najlepsze szkoły na Podkarpaciu

W rankingu Perspektywy 2023 najwyższą lokatę spośród podkarpackich szkół zajęło I Społeczne LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu - uplasowało się na 15 miejscu, to awans z 50 miejsca. Następnie 45 miejsce zajęło I LO z Oddz. Dwujęz. im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, później na 54 miejscu II LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie.

Najlepsze technikum na Podkarpaciu to Technikum nr 2 (ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego) w Dębicy, które zajęło 18 miejsce, następnie Technikum nr 6 (ZSE) w Rzeszowie na 25 miejscu, później Technikum nr 5 (ZSP nr 5) w Krośnie na 46 miejscu.

Centralny dziekanat otwarty na Politechnice Bydgoskiej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.