i Autor: Janitors /Pixabay.com / zdjęcie ilustracyjne Dwie dziewczynki szły razem do szkoły. Siostrzyczki zostały potrącone na pasach!

Dramat na pasach

Do dramatu doszło w czwartek (5 stycznia 2022) rano w Rzeszowie na ul. Słocińskiej. Dwie dziewczynki, siostrzyczki w wieku 7 i 10 lat zostały potrącone na przejściu dla pieszych, kiedy szły do szkoły. Trafiły do szpitala