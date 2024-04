Rodzina pięcioraczków z Horyńca urządziła się w Tajlandii. Pokazują raj na ziemi, ale teraz stracą 800 plus?!

Giełda Wschód w Skołoszowie. Oto, co nas zaskoczyło

Rodzina pięcioraczków z Horyńca urządziła się w Tajlandii. Stracą 800 plus?

Rodzina pięcioraczków z Horyńca przeprowadziła się na małą wyspę Koh Lanta w Tajlandii. Pani Dominika z mężem Vincentem w mediach społecznościowych pokazywali, jak wygląda przeprowadzka na drugi koniec świata z gromadką dzieci! Były tez osoby, które na tyle zaniepokoiły się przeprowadzką słynnej rodziny, że... zadzwonili do MOPS-u.

Okazało się, że dzieciom nie tylko nie dzieje się żadna krzywda, ale teraz mieszkają w przepięknej willi z basenem, zajadając same frykasy!

Coraz częściej pod relacjami z Tajlandii w mediach społecznościowych pojawiają się pytania w stylu: "Za co będziecie żyć?". Sporo osób zastanawia się również co ze świadczeniem 800 plus. Na jednym z nagrań mam pięcioraczków, pani Dominika przyznaje, że chciałaby wciąż udzielać korepetycji z matematyki i języka angielskiego.

- To mogę robić zdalnie z dowolnego miejsca na świecie.

Zdradziła również, że razem z mężem Vincentem prowadzą firmy zdalnie m.in. w Polsce i USA. Poza tym tata pięcioraczków jest emerytem, a co za tym otrzymuje stałe środki. Jak wiadomo, wielką pomocą jest 800 plus. W przypadku gromadki dzieci to bardzo duży zastrzyk pieniędzy.

- Na razie mamy status wakacyjny. Jednak po 180 dniach, kiedy będziemy mieć stałe zamieszkanie, [...] nie ma żadnej pomocy społecznej – opowiada pani Dominika, cytowana przez Fakt.

Rodzina pięcioraczków już w Tajlandii. Pokazali dom z basenem