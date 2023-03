Łzy cisną się do oczu

Rodzina z Horyńca pożegnała jednego z pięcioraczków. Wideo trafiło na Tik Toka

Henry James, jeden z pięcioraczków z Horyńca, który zmarł po 3 dniach od urodzenia, został pożegnany przez swoją rodzinę. Dominika i Vincent Clarke'owie razem z pozostałymi dziećmi nagrali filmik, który pojawił się na ich profilu na Tik Toku. Widzimy na nim, jak rodzice i ich pociechy, ubrani na biało, wychodzą przed dom z balonami, które wypuszczają następnie w powietrze. Bracia zmarłego członka grupy pięcioraczków odpalają następnie kolorowe świece dymne - całemu pożegnaniu towarzyszy akustyczna wersja przeboju Whitney Houston "I will always love you". - Nasze dzieci mówią "żegnaj" swojemu malutkiemu braciszkowi Henry'emu Jamesowi - czytamy na profilu na Tik Toku rodziny z Horyńca.

Pod wideo pojawiło się blisko 80 komentarzy od wzruszonych internautów: "piękne symboliczne pożegnanie 🥹🥺", "smutne a zarazem piękne 🥺", "piękne pożegnanie małego aniołka", "piękne symboliczne pożegnanie 🥹🥺" - piszą użytkowniczki Tik Toka. Wideo nagranie przez rodzinę z Horyńca można zobaczyć TUTAJ.

Wzruszająca historia miłości rodziców pięcioraczków. Dominika i Vincent doczekali się 12 dzieci